 Luis Cavanda pişman etti – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    pişman etti

    Luis Cavanda pişman etti
    Sağ beke çözüm olması için transfer edilen , pişman etti. Belçikalı oyuncu şu ana kadar ligde 5 maçta 181 dakika sahada kalırken, varlık gösteremedi. Taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde 'göbek' yaptığı kameralara yansıyan Cavanda'ya tepkili...
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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