 Kolbeinn şoku – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Kolbeinn şoku

    Kolbeinn şoku
    'da 'un düşüşü devam ederken alternatif olarak transfer edilen Kolbeinn Sigthorsson ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İzlandalı oyuncunun sağlık heyetinin olumsuz raporuna rağmen 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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