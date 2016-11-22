 JOR yeterli değil – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    JOR yeterli değil

    JOR yeterli değil
    ile bir dönem 'da birlikte çalışan Saffet Akyüz, "Riekerink, 'ı çalıştıracak kapasitede bir teknik adam değil" dedi. Akyüz, "Adamın çalışmalarına bakıyordum, altyapıda yaptırdıklarımızı yaptırıyordu" ifadesini kullandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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