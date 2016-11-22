G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımın başına getirileceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in göreve getirileceği iddiasını da cevaplayan Nazifoğlu, Fatih Terim hakkında konuşmanın doğru olmayacağını dile getirdi.
Fenerbahçe derbisini değerlendirdi
Fenerbahçe derbisini de değerlendiren sarı-kırmızılı yönetici, derbide iyi oynamadıklarını, iyi oynasaydılar Fenerbahçe'yi de yenebileceklerini söyledi. Nazifoğlu, Fenerbahçe'nin sevinmesinin çok normal olduğunu, büyük bir takımı yendiklerini dile getirdi.
Selçuk krizi
Derbide gündeme gelen Ayhan Akman ve Selçuk İnan arasındaki krizi de değerlendiren Nazifoğlu, Ayhan Akman'a karşı yapılmış bir şey olmadığını, iki ismin eski takım arkadaşı olduğunu söyledi. Konunun tamamen bu samimiyetten kaynaklandığını belirten Nazifoğlu, araya girdiklerini ve krizin çözüldüğünü sözlerine ekledi.
Sigthorsson ve Serdar Aziz yorumu
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı İzlandalı oyuncu Sigthorsson ve Bursaspor'dan transfer edilen, derbide isteneni veremeyen Serdar Aziz hakkında da açıklamalarda bulundu. Sigthorsson'un özel bir tedavi gördüğünü, 10 gün içinde dönmesini beklediklerini açıkladı. Nazifoğlu, İzlandalı futbolcunun devre arasında gitmesinin de söz konusu olmadığına dikkat çekti. Serdar Aziz hakkında da konuşan Nazifoğlu, Serdar'ın derbi maçında çok önemli bir hata yaptığını belirtmesine rağmen, maçta ayakta kalan oyunculardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 15:41
- Yine skandal!
Toplam 39
Yorum
İbrahim Yeter ts ağlama artık yeter futbol oynadığınız yok yatırım yaptığınız yok trabzon lobisiyle bu kadar oluyor hakemleri karalamakla olmuyor adam gibi oynayıp alın maçlarınızı hakem karalamayla ağlamakla 100 sene daha şampiyon olamazsınız şampiyonluğu geç süper ligde zor kalırsınız bu zihniyetle
- Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor
Toplam 3
Yorum
hang q7 sinirlerine hakim olursa ve abubakar bencil olmazsa bu maçı alacağız inşaallah! galibiyetten başka şey düşünmek istemiyorum. rusya da maç almak o kadar kolay değil sanırım. coşturun bizleri...
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 103
Yorum
BABSBS Galatasaray da böyle diyordu ama çimlere yavaşça gömülüyordu
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