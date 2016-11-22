G.Saray'da Bursaspor hazırlıkları sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Yarınki antrenmanın ardından saat 13.45'te Selçuk İnan, düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.15'te ise Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, karşılaşma öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:13
- Yine skandal!
Toplam 39
Yorum
İbrahim Yeter ts ağlama artık yeter futbol oynadığınız yok yatırım yaptığınız yok trabzon lobisiyle bu kadar oluyor hakemleri karalamakla olmuyor adam gibi oynayıp alın maçlarınızı hakem karalamayla ağlamakla 100 sene daha şampiyon olamazsınız şampiyonluğu geç süper ligde zor kalırsınız bu zihniyetle
- Beşiktaş, Quaresma'ya güveniyor
Toplam 3
Yorum
hang q7 sinirlerine hakim olursa ve abubakar bencil olmazsa bu maçı alacağız inşaallah! galibiyetten başka şey düşünmek istemiyorum. rusya da maç almak o kadar kolay değil sanırım. coşturun bizleri...
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 103
Yorum
BABSBS Galatasaray da böyle diyordu ama çimlere yavaşça gömülüyordu
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