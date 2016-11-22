G.Saray'da Bursaspor hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Sarı-kırmızılılar, daha sonra topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde ise üç grup halinde altıya altı çift kale maç yapıldı.



Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Yarınki antrenmanın ardından saat 13.45'te Selçuk İnan, düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Saat 14.15'te ise Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, karşılaşma öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.