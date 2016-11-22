Ahmet Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı futbol takımında yöneticisinden, teknik heyetine ve oyuncusuna kadar sorun yaşandığını savunarak, "Galatasaray'da takım ruhu kaybolmuş durumda. En büyük problem bu." dedi.

Yaşanan sorunların tek sebebi olduğunu söyleyen Özdoğan, "Algı operasyonu yapmasınlar. Bu işler öyle yürümez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Siz, Hamza Hamzaoğlu'na, Mustafa Denizli'ye suçlu dediniz. Şimdi de Jan Olde Riekerink ile Selçuk İnan'ı suçlu ilan ediyorsunuz. Tabii ki takım içinde zaman zaman problemler çıkacaktır. Yönetim olarak bir adalet olduğunu ispatlamanız gerekir. Aksi taktirde takım ruhunu yakalayamazsınız" diye konuştu.

Futbolcuya kadro dışı kalma cezası verilmesinin, en son seçenek olarak kalması gerektiğini anlatan Özdoğan, "Bu ceza futbolcuya mı yoksa takıma mı veriliyor? Başka yöntemler düşünülmesi gerekir. Mutlaka ceza yönetmeliği olur ancak oyuncunun kadro dışı bırakılması için çok önemli bir şey yaşanması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Tüm oyuncular eşittir ama kaptan daha eşittir"

Ahmet Özdoğan, iki hafta önce Yasin Öztekin'e verilen kadro dışı kalma cezasını da doğru bulmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir takımda tüm oyuncular eşittir ama Galatasaray'ın kaptanı daha eşittir. Kaptan konusunda karar alırken 3 kez düşünmeniz gerekir. Kaptana yaptığınız bir şey direkt takım ruhunu etkiler. Galatasaray'ın kaptanı ne yapmış? Oynamak istemiş. Oynayamadığı için tepki göstermiş. Yani sahada olmayı, işini yapmayı istiyor. Demek ki takım kaptanınız, adaletli bir kadro seçimi olmadığına inanıyor. Bu durumda yönetimin de adaletin olup olmadığını düşünmesi gerekiyor. Selçuk'u hemen taraftarın önüne atmamamız lazım. Bu oyuncular kolay yetişmiyor ve ciddi paralar ödüyoruz."

"Birbirine selam vermeyen futbolcular var"

Galatasaray takımını düşünerek hareket edilmesi ve oyuncu psikolojisinin iyi anlaşılması gerektiğine dikkati çeken Özdoğan, oyuncular arası sorunların da asgariye indirilmesinin mecburi olduğunu aktardı.

Yaşanan durumların Galatasaray'a uzun vadede büyük zararlar verebileceğini şimdiden gördüğünü kaydeden Ahmet Özdoğan, "Galatasaray'da takım ruhu yakalanamadığı ve oyuncular birbirleri için oynamadıkları sürece sonuca ulaşılamaz. Galatasaray takımında birbirine selam vermeyen futbolcular var. Bu böyle olmaz. Futbolcu oynamak ister. Takımında kaptan olmak ister. Bu da normaldir. Bunun organizasyonunu yönetim sağlamalı. Yönetimin işi budur." diyerek sözlerini tamamladı.