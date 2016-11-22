"Galatasaray'da takım ruhu kaybolmuş"
Galatasaray Kulübünün eski başkan adaylarından Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, sarı-kırmızılı futbol takımının son dönemdeki başarısız performansından ve takım içinde yaşanan sorunlardan yönetimi sorumlu tuttu.
Yaşanan sorunların tek sebebi olduğunu söyleyen Özdoğan, "Algı operasyonu yapmasınlar. Bu işler öyle yürümez. Güneş balçıkla sıvanmaz. Siz, Hamza Hamzaoğlu'na, Mustafa Denizli'ye suçlu dediniz. Şimdi de Jan Olde Riekerink ile Selçuk İnan'ı suçlu ilan ediyorsunuz. Tabii ki takım içinde zaman zaman problemler çıkacaktır. Yönetim olarak bir adalet olduğunu ispatlamanız gerekir. Aksi taktirde takım ruhunu yakalayamazsınız" diye konuştu.
Futbolcuya kadro dışı kalma cezası verilmesinin, en son seçenek olarak kalması gerektiğini anlatan Özdoğan, "Bu ceza futbolcuya mı yoksa takıma mı veriliyor? Başka yöntemler düşünülmesi gerekir. Mutlaka ceza yönetmeliği olur ancak oyuncunun kadro dışı bırakılması için çok önemli bir şey yaşanması gerekir." ifadelerini kullandı.
"Tüm oyuncular eşittir ama kaptan daha eşittir"
Ahmet Özdoğan, iki hafta önce Yasin Öztekin'e verilen kadro dışı kalma cezasını da doğru bulmadığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Bir takımda tüm oyuncular eşittir ama Galatasaray'ın kaptanı daha eşittir. Kaptan konusunda karar alırken 3 kez düşünmeniz gerekir. Kaptana yaptığınız bir şey direkt takım ruhunu etkiler. Galatasaray'ın kaptanı ne yapmış? Oynamak istemiş. Oynayamadığı için tepki göstermiş. Yani sahada olmayı, işini yapmayı istiyor. Demek ki takım kaptanınız, adaletli bir kadro seçimi olmadığına inanıyor. Bu durumda yönetimin de adaletin olup olmadığını düşünmesi gerekiyor. Selçuk'u hemen taraftarın önüne atmamamız lazım. Bu oyuncular kolay yetişmiyor ve ciddi paralar ödüyoruz."
"Birbirine selam vermeyen futbolcular var"
Galatasaray takımını düşünerek hareket edilmesi ve oyuncu psikolojisinin iyi anlaşılması gerektiğine dikkati çeken Özdoğan, oyuncular arası sorunların da asgariye indirilmesinin mecburi olduğunu aktardı.
Yaşanan durumların Galatasaray'a uzun vadede büyük zararlar verebileceğini şimdiden gördüğünü kaydeden Ahmet Özdoğan, "Galatasaray'da takım ruhu yakalanamadığı ve oyuncular birbirleri için oynamadıkları sürece sonuca ulaşılamaz. Galatasaray takımında birbirine selam vermeyen futbolcular var. Bu böyle olmaz. Futbolcu oynamak ister. Takımında kaptan olmak ister. Bu da normaldir. Bunun organizasyonunu yönetim sağlamalı. Yönetimin işi budur." diyerek sözlerini tamamladı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 13:41
- G.Saray'da Bursaspor hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
biletin kesilcek bu son maçın riekerink hakedene forma ver stoperde serdar chedjou dene carole ve sabri çok formsuz sol bekte hakanı oynat en azından orta yapıyor kademe yapıyor sağ bekte linnes göbekte tolga selçuk tolga önlibero selçuk hücuma dönük oynasın sol açık yasin sağ açık brumayı oynat bruma her kanatta oynuyor yasin sağda etkisiz forvette podolski eren yap 4,4,2 önde bassın takım pres yapsın alan savunması ile olmaz formsuz olanı kes yoksa biletin kesilicek
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 7
Yorum
cimbomm ne fatih terimmiş arkadaş..adamın hayatı milli takımla gs arasında nemalanmayla geçti..ye kürküm ye
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 7
Yorum
isminiz Fenerbahçe ne zaman adillikten söz eder olduk büyük takımlar kupaları toplar diğerleri onları yendikleri için sevinerek kendilerini avuturlar bırakın hak hukuktan bahsetmek başkaları bahsetsin bu konudan ama Fenerbahçe bahsetmesi ne olursa olsun biz kazanacağız diyen bir kulüpten bahsediyoruz bursa 18 yıllık seri diyenler bu 18 yılını Galatasaray,ın aldığı kupaları saymakla geçirdiklerini niye belirtmemişler bursa acaba:-)
"Galatasaray'da takım ruhu kaybolmuş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.