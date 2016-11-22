Galatasaray zirveden uzaklaşıyor

Sezonun ilk haftalarında oynadığı futbolla ve aldığı sonuçlarla göz dolduran sarı-kırmızılı ekip, özellikle son 4 haftada beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasaray'ın kötü gidişi, 8. haftada Trabzonspor'a evinde 1-0 yenilmesiyle başlarken, ardından rakip sahada Adanaspor'u 1-0 yense de Medipol Başakşehir (1-2) ve Fenerbahçe (0-2) mağlubiyetleri bir kriz dönemine girildiğini ilan etti.

- Zirvenin 9 puan gerisine düştü

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından gösterilen Galatasaray, 11. hafta itibarıyla zirvenin 9 puan gerisine düşerek hayal kırıklığı yaşattı.

Medipol Başakehir'in 29 puanla lider durumda bulunduğu ligde Fenerbahçe mağlubiyetiyle 20 puanda kalan sarı-kırmızılılar, 27 puanlı Beşiktaş ve 21'er puanlı Fenerbahçe ve Bursaspor'un gerisinde 5. sırada kendisine yer bulabildi.

Zirveden giderek uzaklaşan Galatasaray'ı, şampiyonluk yarışında oldukça zorlu bir dönem bekliyor.

- Riekerink'in geleceği tartışılmaya başlandı

Galatasaray'da altyapının başına getirilmesinin ardından önce geçici olarak A takım teknik direktörü yapılan, sonra da yeni sezonda kendisiyle devam edilmesi kararı alınan Jan Olde Riekerink, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle hedefteki isim konumunda.

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından Hollandalı teknik adamın geleceğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da son dönemdeki eleştiriler Riekerink üzerinde yoğunlaştı.

Riekerink'in kadro ve taktik tercihlerine yönelik tepkiler, son oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından daha da artmış durumda.

- Savunmada ve forvette sıkıntı var

Galatasaray'da üst üste kaybedilen maçlarda hem savunma hem de forvet hattındaki sıkıntılar ön plana çıktı.

Yenilen gollerde bireysel hatalar ön plana çıkarken, özellikle stoper pozisyonunda yapılan rotasyonlar da sorunu gidermedi. Fenerbahçe derbisinde yenilen 2 golün de bireysel hatalardan kaynaklanması, bu pozisyonda sıkıntının devam ettiğini ortaya koydu.

Forvet hattında ise alternatifi bulunmayan Eren Derdiyok'un son dönemdeki formsuzluğu, Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Ligin ilk 5 haftasında 5 gol atarak ön plana çıkan Eren, son 6 lig maçında ise skor üretemedi.

Forvete alternatif olarak alınan Kolbeinn Sigthorsson'un da henüz resmi bir maça çıkamamış olması, Eren'in skor üretmekte sıkıntı yaşadığı bu dönemde Galatasaray'ı zor durumda bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 yenilgi aldığı son 4 maçında sadece 2 gol atabilirken, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

- Takımda gruplaşma iddiaları

Galatasaray takımında uzun süredir ileri sürülen takımda gruplaşmalar olduğu iddiası, son dönemde daha fazla dile getirilmeye başlandı.

Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan arasındaki kaptanlık gerginliği, Selçuk ile yardımcı antrenör Ayhan Akman arasında Fenerbahçe derbisi sırasında yaşanan tartışma ile bir kez daha gündeme gelirken, oyuncuların bu konuda farklı görüşlere sahip olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin başarılı sonuçlar aldığı dönemlerde bu durum çok fazla gün yüzüne çıkmazken, son dönemdeki kötü gidişin ardından konu yeniden tartışmaya açıldı.

- Son 3 sezonun en kötüsü

Galatasaray, 11. haftalar itibarıyla son 3 sezondaki en kötü performansını ortaya koydu.

Derbi yenilgisi sonrası 20 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, 11. haftalar itibarıyla ancak 2013-2014 sezonundaki 19 puanlık performansını geçebildi.

Sarı-kırmızılılar, 11. haftayı 2014-2015 sezonunda 22, 2015-2016 sezonunda ise 21 puanla geçmişti.

Galatasaray'ın 11. haftalar itibarıyla son 4 sezondaki performansı şöyle:

Sezon Maç G B M A Y Puan 2016-17 11 6 2 3 15 10 20 2015-16 11 6 3 2 25 13 21 2014-15 11 7 1 3 13 14 22 2013-14 11 5 4 2 17 12 19

- Divan başkanı Aktar: "Tedbirler alınacaktır"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, sarı-kırmızılı futbol takımının içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden çıkacağına inandığını söyledi.

Aktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig lideri ile aradaki 9 puan farkın önemli olduğunu ancak henüz 11. haftada bulunulduğunu vurgulayarak, "Bu, 34 haftalık bir organizasyon. Bu mücadele içinde daha çok şey yaşanabilir. Tabii ki yarıştan kopmamak için gerekli tedbirler alınacaktır." diye konuştu.

Takım kaptanı Selçuk İnan ile yardımcı antrenör Ayhan Akman arasında yaşanan ve krize neden olan gerginliğe de değinen Aktar, "Sportif müsabakalar esnasında bir takım gerginlikler olabiliyor. Anlaşılabilir bir durum ve çok büyütmemek lazım. Bu tip durumlarda yönetim, tarafları usulüne göre barıştırır. Kulübün 111 yıllık tarihinde yüzlerce benzer durum yaşanmıştır ve sorunlar çözülmüştür." ifadelerini kullandı.