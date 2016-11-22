 Favre’ye dönüş – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Favre’ye dönüş

    Favre’ye dönüş

    Son 4 maçta 9 puan kaybeden JOR’a yol gözüktü. Cimbom’da sezon başında da gündeme gelen ’nin ismi ön plana çıkıyor. ise ikinci sıradaki aday

    'da son 4 maçta kaybedilen 9 puan teknik direktör Jan Olde Riekerink'in koltuğunu ciddi olarak sallamaya başladı. Hollandalı çalıştırıcının, zorlu karşılaşmaları kaldıramaması, taktik hataları, oyuncu seçimi ve değiştirmede yaptığı yanlışlar bardağı taşırırken, sarı-kırmızılı yönetim JOR'un biletini kesip, takımın başına yeni bir hoca getirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı kurmayların ilk adayı sezon başında da gündeme gelen İsviçreli teknik adam Lucien Favre... Fransa'nın takımında müthiş bir başarı yakalayan Favre ile yeniden temas kuracak olan Cimbom, zor gözükse de bu ismi ikna etmeye çalışacak.

    DE BOER İLE GİZLİ GÖRÜŞME
    Galatasaray'ın ikinci sıradaki adayı ise ... İnter'deki İtalya macerası hüsranla sonuçlanan ve Milano'dan ayrılan sarı-kırmızılıların eski futbolcularından De Boer, yeşil ışık yaktı bile... G.Saray yönetimi, Hollandalı teknik adamla gizliden gizliye görüşüyor.

    NİCE'i UÇURUYOR!
    Favre yönetiminde Balotteli ve Belhanda'yı transfer eden Nice, Fransa Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Nice, 13 maçta topladığı 32 puanla Fransa'da lider durumda.

    JOR'A 'BYE' DENECEK
    Sezon başında Riekerink'e 'Bey' lakabını takan sarı-kırmızılı taraftarlar, F.Bahçe yenilgisinin ardından Hollandalı'ya 'güle güle' anlamına gelen 'Riekerink Bye' demeye başladı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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