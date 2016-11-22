Favre’ye dönüş
Son 4 maçta 9 puan kaybeden JOR’a yol gözüktü. Cimbom’da sezon başında da gündeme gelen Lucien Favre’nin ismi ön plana çıkıyor. Frank De Boer ise ikinci sıradaki aday
DE BOER İLE GİZLİ GÖRÜŞME
Galatasaray'ın ikinci sıradaki adayı ise Frank De Boer... İnter'deki İtalya macerası hüsranla sonuçlanan ve Milano'dan ayrılan sarı-kırmızılıların eski futbolcularından De Boer, yeşil ışık yaktı bile... G.Saray yönetimi, Hollandalı teknik adamla gizliden gizliye görüşüyor.
NİCE'i UÇURUYOR!
Favre yönetiminde Balotteli ve Belhanda'yı transfer eden Nice, Fransa Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Nice, 13 maçta topladığı 32 puanla Fransa'da lider durumda.
JOR'A 'BYE' DENECEK
Sezon başında Riekerink'e 'Bey' lakabını takan sarı-kırmızılı taraftarlar, F.Bahçe yenilgisinin ardından Hollandalı'ya 'güle güle' anlamına gelen 'Riekerink Bye' demeye başladı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:17
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Favre’ye dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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