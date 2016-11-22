Eren idmanda

Çenesine aldığı darbe sonucu saha içinde geçici bilinç kaybı yaşayan Eren Derdiyok dünkü çalışmada takımdaki yerini aldı. Liv Hospital'da kontrolleri yapıldığı belirtilen oyuncunun, rejenerasyon çalışmasına dahil olduğu ve bir probleminin bulunmadığı kaydedildi.