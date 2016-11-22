 Debuchy hamlesi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Debuchy hamlesi

    Debuchy hamlesi
    İngiliz Daily Star, ve 'nın 'in Fransız sağ beki 'yi istediğini yazdı. Wenger'in 31 yaşındaki oyuncuya bu sezon Premier Lig'de 2 maçta şans verdiği hatırlatılırken, tecrübeli oyuncu için iki takımın devrede olduğu vurgulandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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