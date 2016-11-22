 Burak: Pişman değilim – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Burak: Pişman değilim

    Burak: Pişman değilim
    'dan Çin'in takımına transfer olan , pişman olmadığını söyledi. Çin kanalı CCTV'ye konuşan yıldız, "G.Saray'da çok başarılı dönem geçirdim. Ligin en iyi forvetiydim ama ayrılmanın zamanı gelmişti. Kolay değildi ama ailemi de düşünerek bu kararı verdim" dedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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