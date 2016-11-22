 Bu mu sizin sözünüz – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Bu mu sizin sözünüz

    Bu mu sizin sözünüz

    Başkan , dün sarı-kırmızılı oyunculara sitem etti.

    Başkan dün hiç olmadığı kadar üzgündü. Maç günü 15.00'e kadar futbolcularla uzun uzun sohbet eden Özbek, hepsinden galibiyet için söz aldı. Bu söz üzerine, maça giden taraftarlara, "Galibiyete inanmayan varsa otobüse binmesin" dedi ama sarı-kırmızılı takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken futbol adına da hiçbir mücadele ortaya koyamadı. Dün Florya'da takımla bir araya gelen Dursun Özbek, "Bu mu sizin bana verdiniz söz! Size hiç yakıştıramadım. Sahada varlığınız yokluğunuz birdi" diyerek sitem etti. Başkan ayrıca, ve ile de görüşme yaptı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:23
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