 Beni de yedi! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Beni de yedi!

    Beni de yedi!
    Başkan ile bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular dün kendi aralarında da bir toplantı yaparken Selçuk İnan'ın idmana katılmaması masaya yatırıldı. Jan Olde Riekerink'in de bulunduğu toplantıdan sızan konuşmalar tartışmayı büyütecek cinsten... Selçuk'la arası açık olan Sabri, "Onlar zaten daha önce beni de yemişti" derken Nigel de Jong ise "Herkes hata yapabilir. Ama yaptığı hatanın bedelini öder" diye konuştu. Hakan ile Yasin ise Selçuk'a destek veren isimlerdi. Hakan, "Selçuk, 5 senedir burada. Ne çabuk unuttunuz takıma kattıklarını" derken Yasin ise "O, bu takımın kaptanı... Aramızda olmalıydı" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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