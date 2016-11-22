 Aslan 1 ayda dağıldı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Aslan 1 ayda dağıldı

    Aslan 1 ayda dağıldı

    8 puan fark attığı 'nin 1 puan gerisinde kaldı.

    Sezona iyi bir giriş yapan , yenilgisinden bu yana kendini toparlayamıyor. Yönetici , 18 Ekim'de, şampiyonluk yarışında 'yi saymazken ile çekişebileceklerini söylemişti. Nazifoğlu, "Yarış son haftalara kadar sürer. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde zor maçlar oynayacak. F.Bahçe sezona kötü başladı, Başakşehir'in ise sezonu götürecek kadrosu yok" demişti. O dönemde Fenerbahçe'nin 9, Galatasaray'ın 17 puanı vardı ve işler yolundaydı. Ancak aradan geçen 1 aylık sürenin ardından Galatasaray, 8 puan fark attığı Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde kaldı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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