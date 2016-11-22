 9 aydır para yok – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    9 aydır para yok

    9 aydır para yok
    maçı sonrası suçlama ve eleştiriler futbolculara yönelince bazı oyuncuların yöneticilere "9 aydır para almadan oynuyoruz; bu eleştirileri hak etmedik" diye serzenişte bulundukları öğrenildi. Bunun üzerine Başkan Özbek'in yılbaşından önce tüm alacaklarının ödeneceğine dair söz verdiği öğrenildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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