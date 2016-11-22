 4. sıraya geriledi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    4. sıraya geriledi

    4. sıraya geriledi
    karşısında pozisyona dahi girmekte zorlanan Galatasaray, şampiyonluk oranlarında Başakşehir'in arkasında kaldı. Derbinin ardından oranları güncelleyen İddaa, Beşiktaş'a 1.60, Fenerbahçe'ye 3.75 şans verirken de 5.25'lik oranıyla 'ın önünde yer aldı. Cimbom'a 5.50'lik oran verildi
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4. sıraya geriledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.