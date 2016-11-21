 Sneijder 3'lü çektirdi – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sneijder 3'lü çektirdi

    Sneijder 3'lü çektirdi
    Sneijder maça gitmeden önce otelin balkonundan sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ancak maç sonunda stadı o da üzgün şekilde terk etti.

    4 YILDIZLI KOREOGRAFİ
    taraftarı deplasmandaki koreografisiyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, 'nın altlı üstlü ikiye bölünmüş tribünlerinde 4 yıldızlı bir koreografinin altına imza attı. Maç boyunca destekleri puan için yetmedi.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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