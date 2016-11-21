 Selçuk İnan antrenmana katılmadı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Selçuk İnan antrenmana katılmadı

    Selçuk İnan antrenmana katılmadı

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta dün Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına moralsiz başladı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe müsabakası sonrası ara vermezken, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bursaspor maçı öncesi ilk idmanını yaptı.

    Antrenmanda, Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme yaptıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmaları gerçekleştirdikleri bildirildi.

    Antrenman öncesi toplantı

    Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların, idman öncesi tesislerde yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptıkları öğrenildi.

    Toplantının içeriğinin, üst üste alınan başarısız sonuçların nedenleri ve bu sıkıntılı durumdan nasıl çıkılabileceği olduğu belirtildi.

    Toplantıda ayrıca, takımda morallerin tekrar yerine gelmesini sağlamak amacıyla yarın bir yemek organize edilmesi kararı alındığı aktarıldı.

    Başkan Özbek, tesislere gitti

    Galatasaray takımının bir an önce toparlanmasını sağlamaya çalışan kulüp başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

    Özbek'in, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu ile görüşme yaptığı vurgulandı.

    Selçuk İnan antrenmana katılmadı

    Fenerbahçe derbisine yedekler arasında başlayan ve oyuna dahil edilmemesinin ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan, bugünkü antrenmana katılmadı.

    Oyuncunun neden çalışmada yer almadığı konusuna açıklık getirilmezken, dünkü tartışma sonrası teknik heyetin bu yönde bir karar aldığı ileri sürüldü.

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:54
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