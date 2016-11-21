Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta dün Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına moralsiz başladı.
Antrenmanda, Fenerbahçe karşısında forma giyen oyuncuların yenilenme yaptıkları, diğer oyuncuların ise pas çalışmaları gerçekleştirdikleri bildirildi.
Antrenman öncesi toplantı
Sarı-kırmızılı teknik heyet ve futbolcuların, idman öncesi tesislerde yaklaşık 1 saat süren bir toplantı yaptıkları öğrenildi.
Toplantının içeriğinin, üst üste alınan başarısız sonuçların nedenleri ve bu sıkıntılı durumdan nasıl çıkılabileceği olduğu belirtildi.
Toplantıda ayrıca, takımda morallerin tekrar yerine gelmesini sağlamak amacıyla yarın bir yemek organize edilmesi kararı alındığı aktarıldı.
Başkan Özbek, tesislere gitti
Galatasaray takımının bir an önce toparlanmasını sağlamaya çalışan kulüp başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.
Özbek'in, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu ile görüşme yaptığı vurgulandı.
Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Fenerbahçe derbisine yedekler arasında başlayan ve oyuna dahil edilmemesinin ardından yardımcı antrenör Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan, bugünkü antrenmana katılmadı.
Oyuncunun neden çalışmada yer almadığı konusuna açıklık getirilmezken, dünkü tartışma sonrası teknik heyetin bu yönde bir karar aldığı ileri sürüldü.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:54
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 14
Yorum
FB icim icim yaniyor canin ama yine kendini teselli etmeye calis cocuk :)
- Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Toplam 12
Yorum
gsi hoca ne yapsın oyuncular oynamıyo snıjder filan aylardır bitik bu hoca yokkende bitikti.
- Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Toplam 12
Yorum
ofof selçuk topmu oynuyor bende fenerli bjk olsam bende selçuğu severim bende fenerdeki selçuk şahini seviyodum:) sneijder ve selçuğun maliyeti 8 milyon euro ama verdikleri sıfır takım içi huzur sıfır ikisini birden yolayın nuri ve kondogbia kirala uçsun ortasaha
Selçuk İnan antrenmana katılmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.