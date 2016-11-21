Kırık tespit edildi!
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in burnunda kırık tespit edildi.
Öte yandan, derbi maçta çenesine aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren ve oyundan çıkmak durumunda kalan Eren Derdiyok'un durumunun ise iyi olduğu aktarılarak, "Çenesine aldığı darbe sonucu saha içinde geçici bilinç kaybı yaşayan ve yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Eren Derdiyok, müşahadenin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Oyuncumuz, bugünkü rejenerasyon çalışmasına katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 15:01
- Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Toplam 9
Yorum
EMRE AY BENCE FENERE GİT KAPTAN ORDA TAM BAŞTACI OLURSUN TAMDA SANA İHTİYAÇLARI VAR.
- Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Toplam 9
Yorum
gokhan ozkan Kisacasi drogba ve melodan sonra bir tekeri patlak arac gibi takim en acilinden bir pivot santrafor ve yirtici deli bir kanat oyuncusu sart. Son olarak da bu teknik adamla uzun vadede gidisat zor oynattigi takim bu ulkenin en basarili takimi ve birileri bunu anlatmali. Bence fatih terim de farkinda olmali ki onun en basarili oldugu yer yuvasidir. Geri gelmelidir.
- Selçuk İnan antrenmana katılmadı
Toplam 9
Yorum
isminiz Bu hoca değişmeli hemen alt yapı hocası ile bu işler olmaz
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