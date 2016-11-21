Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in burnunda kırık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in, dün Fenerbahçe ile yapılan derbi maçın ikinci yarısında yüzüne darbe aldığı kaydedilerek, "Yapılan kontrolde oyuncunun burnunda kırık tespit edilerek alçılama işlemi yapılmıştır. Oyuncumuzun özel bir maskeyle antrenmanlara ve maçlara katılımı öngörülmüştür." denildi.



Öte yandan, derbi maçta çenesine aldığı darbe nedeniyle baygınlık geçiren ve oyundan çıkmak durumunda kalan Eren Derdiyok'un durumunun ise iyi olduğu aktarılarak, "Çenesine aldığı darbe sonucu saha içinde geçici bilinç kaybı yaşayan ve yapılan tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan Eren Derdiyok, müşahadenin ardından hastaneden taburcu edilmiştir. Oyuncumuz, bugünkü rejenerasyon çalışmasına katılmıştır." ifadeleri kullanıldı.