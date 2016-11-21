 ''İnanmayan binmesin'' – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ''İnanmayan binmesin''

    ''İnanmayan binmesin''
    başkanı , 'da toplanıp 'e gidecek taraftarları motive etti. Özbek, "Kadıköy'e inanarak gidiyoruz. İnancı olmayan otobüslere binmesin. Hepimizde Aslan yüreği var. Oradan galibiyetle döneceğiz. Hep beraber tarihe geçeceğiz" derken başkanın bu dilekleri gerçekleşmedi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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