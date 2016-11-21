 Hak etmedik – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Hak etmedik

    Hak etmedik

    “Son 4 maçın 3’ünü kaybettik ama diğer karşılaşmalar ile bunu karıştırmamak gerekiyor Burada galibiyeti hak etmedik. Ofansif olarak çok kötüydük. Sahaya en iyi kadroyu çıkardım”

    Teknik Direktörü , derbisinin ardından, "Kazanmayı hak etmedik. Çok kötü oynadık" dedi. Hollandalı teknik adam, "Takıma çok güveniyordum ama ilk yarıda bu güveni sahaya yansıtamadık. Ofansif olarak çok kötü oynadık, defansif olarak kötü değildi. İlk golün geliş zamanı da bizi sıkıntıya soktu ve akabinde de yenildik. Son 4 maçın 3'ünü kaybettik ama diğer maçlar ile bunu karıştırmamak gerekiyor. Burada galibiyeti hak etmedik" dedi. Riekerink sözlerini şöyle tamamladı: Dominant G.Saray'ı sahada gösteremedik. Bunu takımımla değerlendireceğim. Neden iyi oynayamadık, 17 yıldır burada kazanamamamızın etkisi var mı, ya da şartlar mı bizi etkiledi? Bunları konuşacağız. Şartlara göre en iyi kadroyu çıkardım.

    Savaş ÇORLU
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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