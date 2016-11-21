Galatasaray'da sıcak saatler
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yaptığı derbide yardımcı antrenör Ayhan Akman ile yaşadığı tartışma krize neden olan takım kaptanı Selçuk İnan konusunda, yönetimin vereceği karar yarına kaldı.
Derbi maçta yedek soyundurulan ve üçüncü oyuncu değişikliğinin ardından kulübede yardımcı antrenör Akman ile sert bir diyaloğa giren Selçuk'un, ortamın sakinleşmesi için yönetim tarafından izin verilmesi nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, başkan danışmanı Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün, toplantı yaptı.
Yöneticilerin Selçuk'la ilgili bir karar almadığı, yarın Dursun Özbek'in futbolcuyla yapacağı görüşmeden sonra nasıl bir yol izleneceğine karar verileceği belirtildi.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:31
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 4
Yorum
Ercan Trabzonspor küme düşsün hakemler federasyon rahatlasin. Her hafta bir hata ama bu oyun nasıl oyun olduğunu biz biliyoruz.skora etkili oyun nedense Trabzonspor aleyhine oluyor bunlar.taraftarları statlardan uzaklastiriyorlar bu sebeple Başakşehir i şampiyonluğa oynatiyorlar.yazık bu pislige kim dur diyecek. Dünyanın neresinde bir takımın hakkı bukadar yeniyordur hala daha oyun olur hakem hata yapar ama tesadufe bak mağdur olan hep Trabzonspor. .Türkiye de futbol büyük oyunlara gebe
- Başakşehir son nefeste
Toplam 3
Yorum
Hadi bakalım Kulüpler birliği başkanı Gümüşdağ başkan mhk emre amade! Başakşehir Tam Gaz devam!
- Golümü atacağım
Toplam 5
Yorum
gokhan Insaallah haftataya daha iyi oynariz....futbol her zaman cok calisanin ve hak edenin kazandigi bir oyun demekki kadro halinde iyi calisip oyun kuramadik.......
Galatasaray'da sıcak saatler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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