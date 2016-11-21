Galatasaray'da sıcak saatler

Derbi maçta yedek soyundurulan ve üçüncü oyuncu değişikliğinin ardından kulübede yardımcı antrenör Akman ile sert bir diyaloğa giren Selçuk'un, ortamın sakinleşmesi için yönetim tarafından izin verilmesi nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, başkan danışmanı Mehmet Özbek ve futbol direktörü Cenk Ergün, toplantı yaptı.

Yöneticilerin Selçuk'la ilgili bir karar almadığı, yarın Dursun Özbek'in futbolcuyla yapacağı görüşmeden sonra nasıl bir yol izleneceğine karar verileceği belirtildi.