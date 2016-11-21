 Florya’da ‘istifa’ sesleri – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    ’da ‘istifa’ sesleri

    Florya’da ‘istifa’ sesleri

    'deki 17 yıllık galibiyet hasretine son veremeyen 'da taraftarlar 'yı basıp 'istifa' çağrısında bulundu. 2-0'lık yenilgi sonrası 'ne gelen bir grup sarı-kırmızılı taraftar, yönetimi ve takımı protestolar eşliğinde karşıladı.

    lehine tezahürat yapan taraftarlar, "Volkan Demirel yere yatmadı, 90 dakika rakip kaleye gidemedik. Ayıp ayıp. istifa", "Son dakikada serbest vuruşu Sabri kullanıyor. Bu takımda başka adam yok mu?" ve " Riekerink bey ne yapıyorsunuz?" şeklinde sloganlar atıp, olaysız bir şekilde tesisleri terkettiler.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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