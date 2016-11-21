Cimbom'a 3 kötü haber!
Derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedip yara alan Galatasaray'a, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Cavanda'dan da kötü haber geldi.
SERDAR AZİZ'İN BURNU KIRILDI
Galatasaray'da karşılaşma sonrası Serdar Aziz'de kırık tespit edildi. Kadıköy'den acil bir şekilde hastaneye götürülen 26 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinde burnunda kırık olduğu belirtildi. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili Galatasaray Kulübü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor.
CAVANDA CEZALI
Eren Derdiyok'un yerine 71. dakikada oyuna giren Cavanda 30 saniyede sarardı! Belçikalı oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, 12. haftada oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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