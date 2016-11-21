 Cimbom'a 3 kötü haber! – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Cimbom'a 3 kötü haber!

    Cimbom'a 3 kötü haber!

    Derbide Fenerbahçe'ye 2-0 kaybedip yara alan Galatasaray'a, , ve 'dan da kötü haber geldi.

    68. dakikada , takım arkadaşı 'in dirseği ile bayıldı. Hareketsiz yerde yatan Eren, daha sonra sedyeyle saha kenarına alındı. Çenesine aldığı darbe nedeniyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Eren'in, bulantısı ve baş dönmesi olduğu belirtildi. Tedbir amaçlı oyundan alınan Eren, tomografisinin çekilmesi için hastaneye götürüldü. Eren'in durumu bugün netleşecek.

    SERDAR AZİZ'İN BURNU KIRILDI
    Galatasaray'da karşılaşma sonrası Serdar Aziz'de kırık tespit edildi. Kadıköy'den acil bir şekilde hastaneye götürülen 26 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinde burnunda kırık olduğu belirtildi. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili Galatasaray Kulübü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor.

    CAVANDA CEZALI
    Eren Derdiyok'un yerine 71. dakikada oyuna giren 30 saniyede sarardı! Belçikalı oyuncu gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, 12. haftada oynanan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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