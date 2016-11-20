Riekerink Bey...
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladı. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'e yaptıkları gönderme dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarların 'Riekerink Bey' diye hitap ettiği Hollandalı teknik adama Fenerbahçe taraftarları ''Riekerink bay bay diyeceksin'' pankartı açtı.
Sarı-kırmızılı taraftarların 'Riekerink Bey' diye hitap ettiği Hollandalı teknik adama Fenerbahçe taraftarları ''Riekerink bay bay diyeceksin'' pankartı açtı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
Riekerink Bey... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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