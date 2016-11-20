 Riekerink Bey... – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Riekerink Bey...

    Riekerink Bey...
    Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde , 'de 'ı ağırladı. Maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının Galatasaray teknik direktörü 'e yaptıkları gönderme dikkat çekti.

    Sarı-kırmızılı taraftarların 'Riekerink Bey' diye hitap ettiği Hollandalı teknik adama Fenerbahçe taraftarları ''Riekerink bay bay diyeceksin'' pankartı açtı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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