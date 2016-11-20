 Muslera hazır kıta! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    hazır kıta!

    Muslera hazır kıta!
    Perşembe gecesi saat 22.00 sularında İstanbul'a gelen ; jet-lag sıkıntısı yaşıyor. İki kıta arasındaki 5-6 saatlik fark yüzünden perşembe gecesi sabah 5'e kadar uyuyamayan Uruguaylı kaleci bu yüzden cuma günü yapılan idmanda yer alamadı. Uyku düzenini yerine oturtmaya çalışan Muslera dün takıma katılırken teknik direktör 'le yaptığı görüşmede "Yorucu bir yolculuk oldu ama artık hazırım. Derbi tüm Galatasaraylılar gibi benim için de önemli" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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