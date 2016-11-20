 Kupa kaldırdığımız yerdeyiz – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kupa kaldırdığımız yerdeyiz

    Kupa kaldırdığımız yerdeyiz
    'ndaki kötü geleneği bozmaya hazırlanan 'dan ezeli rakiplerine sosyal medya üzerinden bir son dakika göndermesi geldi. Sarı-kırmızılı ekibin resmi twitter adresinden 'de kazanılan şampiyonlukla ilgili bir video paylaşıldı ve "Kupa Kaldırdığımız Yerdeyiz" mesajı verildi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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