 İşte o gün bugündür – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    İşte o gün bugündür

    İşte o gün bugündür

    Galibiyet için kenetlenen sarı-kırmızılılar, ’yi sahasında yenerek 17 yıllık hasretine son vermek ve zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

    Beklenen gün gelip çattı... Galatasaray bugün Ülker Stadı'nda 'ye konuk olacak. 17 yıldır Kadıköy'de kazanamayan ve bu nedenle derbi havasına girilmesinden bu yana rakibin iğneleyici esprilerine maruz kalan sarı-kırmızılı ekip hem Fenerbahçe deplasmanındaki şanssızlığını kırmak hem de son haftalarda aldığı yenilgileri telafi etmek için sahada olacak. Ayrıca kötü bir sonuç halinde, 2 puan önündeki Fenerbahçe'nin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan futbolcular, Kadıköy'de 'imkansız' denileni başarıp taraftarlarına bayram sevinci yaşanmak istiyor. Galatasaray'ın derbi öncesi en büyük kozu bu sezon deplasmanda aldığı başarılı sonuçlar. Bu sezonki 2 yenilgisini de iç sahada alan , rakip sahada oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

    KAPTAN SELÇUK DÜMENDE
    Şimdi gözler teknik direktör Riekerink'in sahaya süreceği kadroya çevrilirken bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı geçiren Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin yoğun tedavinin ardından iyileştikleri ifade edildi. Selçuk'un Tolga ile birlikte ilk 11'de oynaması beklenirken Podolski'nin yedek oturması gündemde...

    DEFANSA TECRÜBE AYARI
    Bununla birlikte en çok merak edilen mevkilerden birisi de defans... Hafta başından bu yana Serdar Aziz- Semih sürpriz yapabileceği konuşulmasına karşın Riekerink'in tecrübeleri nedeniyle Chedjou-Hakan ikilisinde karar kılması bekleniyor.
    Son dönemde ağırlığını koydu Kadıköy'deki galibiyet hasreti 17 yıla bulsa da sarı-kırmızılılar, son 7 maçta ezeli rakibine gün yüzü göstermedi. İki takım arasında son resmi 7 maçtan 3'ünü Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Son oynanan karşılaşmada rakibinden Türkiye Kupası'nı söküp almıştı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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