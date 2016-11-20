İşte o gün bugündür
Galibiyet için kenetlenen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’yi sahasında yenerek 17 yıllık hasretine son vermek ve zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.
KAPTAN SELÇUK DÜMENDE
Şimdi gözler teknik direktör Riekerink'in sahaya süreceği kadroya çevrilirken bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı geçiren Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin yoğun tedavinin ardından iyileştikleri ifade edildi. Selçuk'un Tolga ile birlikte ilk 11'de oynaması beklenirken Podolski'nin yedek oturması gündemde...
DEFANSA TECRÜBE AYARI
Bununla birlikte en çok merak edilen mevkilerden birisi de defans... Hafta başından bu yana Serdar Aziz- Semih sürpriz yapabileceği konuşulmasına karşın Riekerink'in tecrübeleri nedeniyle Chedjou-Hakan ikilisinde karar kılması bekleniyor.
Son dönemde ağırlığını koydu Kadıköy'deki galibiyet hasreti 17 yıla bulsa da sarı-kırmızılılar, son 7 maçta ezeli rakibine gün yüzü göstermedi. İki takım arasında son resmi 7 maçtan 3'ünü Galatasaray, birini Fenerbahçe kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti. Son oynanan karşılaşmada rakibinden Türkiye Kupası'nı söküp almıştı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:06
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
İşte o gün bugündür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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