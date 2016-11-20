İşte coşturan o konuşma!

Deplasman yasağının kaldırılmasıyla yaklaşık 6 yıl aradan sonra Kadıköy'de derbi izleyecek Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Arena'nın arka bölümünde oluşturulan alanda toplandı. Üst aramasından sonra alana alınan taraftarlara, sarı-kırmızılı kulüp tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

Kadıköy'e hareketlerinden önce taraftarlarla bir araya gelen Dursun Özbek, yaptığı konuşmada, "Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz. Galibiyete inanarak gidiyoruz. Galibiyete inanmayan varsa otobüse binmesin. Hep beraber Kadıköy'den zaferle döneceğiz. İnancımız tam. Hepimizde aslan yüreği var." ifadelerini kullandı.

Derbiyi Ülker Stadı'nda izleyecek 2 bin 300 sarı-kırmızılı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kadıköy'e götürülecek.