İşte coşturan o konuşma!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça galibiyet için gittiklerini söyledi.
Deplasman yasağının kaldırılmasıyla yaklaşık 6 yıl aradan sonra Kadıköy'de derbi izleyecek Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Arena'nın arka bölümünde oluşturulan alanda toplandı. Üst aramasından sonra alana alınan taraftarlara, sarı-kırmızılı kulüp tarafından sucuk ekmek ikram edildi.
Kadıköy'e hareketlerinden önce taraftarlarla bir araya gelen Dursun Özbek, yaptığı konuşmada, "Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz. Galibiyete inanarak gidiyoruz. Galibiyete inanmayan varsa otobüse binmesin. Hep beraber Kadıköy'den zaferle döneceğiz. İnancımız tam. Hepimizde aslan yüreği var." ifadelerini kullandı.
Derbiyi Ülker Stadı'nda izleyecek 2 bin 300 sarı-kırmızılı taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kadıköy'e götürülecek.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 16:48
- ‘İyi ki siz vardınız Cumhurbaşkanım’
Toplam 8
Yorum
BUYÜK BAŞKANLAR CUMHUR BAŞKANI VE FENERBAHÇE BAŞKANI bu ülkede olan vatan hainlerine karşı dik duran İKİLİ helâl olsun size başımızdan eksik etmesin ALAHIM
- Futbol bayramı
Toplam 25
Yorum
Sneijder_W Febe Anadolu takımı gibi defans yapıp kontra dan gol arayacak. Göreceksiniz. Ve hakem Galatasaray'ı katledecek. Ama buna rağmen Dünya alem Türkiye'nin en büyük takımı neden Galatasaray neden müzesi dolu olan takım Galatasaray bu maçı izleyince anlayacak.
- Lens'ten umutlandıran paylaşım
Toplam 3
Yorum
Sneijder_W Bruma'nın 3'te biri değil.
İşte coşturan o konuşma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.