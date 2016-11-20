''İnandık, kazanacağız''
Jan Olde Riekerink maç öncesi yaptığı açıklamada iyi bir atmosfer olduğunu ve buraya kazanmak için geldiklerini söyledi.
Rikerink sözlerine şöyle devam etti: 22 tane oyuncu olacak sadece onlar konuşacak isimler önemli değil. Önemli olan mücadele edebilmek. Kupa finalinde inandık mücadele ettik ve kupa geldi. Şimdi de inandık ve buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Mükemmel bir atmosfer var. Hafta içi hissettik bunu. Oyuncular için de böyle. Bir an önce maçın başlamasını istiyoruz.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:24
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Helal olsun Galatasaray a Riekerink e iyi yolculuklar
- Derbinin tartışmalı pozisyonu
Toplam 10
Yorum
Yasar Bu pozisyon fb lehine olsa Çakır kesin verirdi
- "Bu sonucu hak ettik"
Toplam 5
Yorum
GS yok ya riko iyi bir hocadir,bir iki sene daha denesin,sonra gs kendine gelir
''İnandık, kazanacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.