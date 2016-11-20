''İnandık, kazanacağız''

Jan Olde Riekerink maç öncesi yaptığı açıklamada iyi bir atmosfer olduğunu ve buraya kazanmak için geldiklerini söyledi.

Rikerink sözlerine şöyle devam etti: 22 tane oyuncu olacak sadece onlar konuşacak isimler önemli değil. Önemli olan mücadele edebilmek. Kupa finalinde inandık mücadele ettik ve kupa geldi. Şimdi de inandık ve buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Mükemmel bir atmosfer var. Hafta içi hissettik bunu. Oyuncular için de böyle. Bir an önce maçın başlamasını istiyoruz.