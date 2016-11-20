 Hep birlikte Kadıköy’e – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hep birlikte ’e

    Hep birlikte Kadıköy’e
    taraftarı için 'nda 2 bin 300 kişilik yer ayrılırken, sarı-kırmızılılar, 'e otobüslerle geçecek. 'da buluşacak taraftarlar, buradan 40 otobüsle hareket edecek. Başkan Dursun Özbek de taraftarlara eşlik edecek. Point Otel'de kampa giren takım için de büyük bir uğurlama töreni düzenlenecek.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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