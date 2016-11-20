 Gelenek bitecek – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Gelenek bitecek

    Gelenek bitecek
    'ın unutulmaz isimlerinden Tarik Hodzic, derbisini, eski takımının kazanabileceğini söyledi. Bosna Hersekli eski futbolcu, "Hayatta her şeyin bir sonu vardır. Gelenekler de bir gün sona ermek zorunda. Belki 'deki yenilmezlik geleneğinin sonu bu maç olur" ifadesini kullandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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