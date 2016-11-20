 Fırtına estirecek – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Fırtına estirecek

    Fırtına estirecek
    maçında oyundan alınmasına tepki göstermesinin ardından kadro dışı bırakılan , maçında formasına kavuşacak. Kadro dışı kalmasının ardından ekstra çalışmalar yapan tecrübeli oyuncunun, performansından memnun kalan , kendisini göstermesi için bugün Yasin'e ilk 11'de şans verecek. Fırtına gibi bir dönüş yapmak isteyen Yasin Öztekin bu sezon 8 karşılaşmada görev yaparken 2 de atmayı başardı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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