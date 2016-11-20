 ''Fenerbahçe daha avantajlı'' – Fotomaç – 20 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    '' daha avantajlı''

    ''Fenerbahçe daha avantajlı''
    'ın 6 sezon kalesini koruyan Karadağlı Zoran Simovic, galibiyetin takım oyununa bağlı olduğunu kaydetti. Efsane eldiven, "Takım oyunu benim için ilk planda. Mevcut durumda ise 'nin daha bir takım olduğunu düşünüyorum. galibiyetinin ardından motivasyonları da yüksek. Dolayısıyla, az da olsa Fenerbahçe avantajlı" diye konuştu.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Fenerbahçe daha avantajlı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.