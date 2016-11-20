 Carole sınırda – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Carole sınırda

    Carole sınırda
    derbisi öncesi eksiği bulunmayan 'da sol kanadın başarılı ismi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde oynanan Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sarı kart gören Fransız yıldız, derbide de sarı kart alması durumunda cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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