 Bruma zamanı – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Bruma zamanı

    Bruma zamanı

    Bu sezon 'ın en dikkati çeken ismi olan , derbisinde de ön planda olacak.

    Sergilediği futbol ve attığı kritik gollerle beğeni toplayan Portekizli yıldız, önünde sarı-kırmızılı takımın en etkili silahlarından biri durumunda... Bu sezon 4 golü bulunan 4 golünü de deplasmanda atan Bruma, Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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