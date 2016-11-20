 Anahtar sizde! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Anahtar sizde!

    Anahtar sizde!

    Riekerink, “Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Sizden farkınızı ortaya koymanızı bekliyorum” dedi.

    'ın başarılı hocası Jan Olde Riekerink, maçı öncesinde oyuncularına bir Türk gibi konuşma yaptı, derbiyi anlattı. Riekerink derbiyle ilgili olarak, bu derbilerin önemini bilmek için Türk olmak ya da Türkiye'de yaşamak gerekmiyor. Bunu tüm dünya biliyor. Kimsenin bunu size anlatmasına ihtiyacınız yok. Hepinizin bu maça çok farklı motive olacağınıza ve sahada en iyisini yapacağınıza inanıyorum" sözlerini kullandı.

    Riekerink, toplantıda kaybedilen son Başakşehir maçında yapılan hataların üzerinden son kez geçerken, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Bu tip maçlarda basit hatalar önemli kayıplara neden olabilir. Fenerbahçe maçı da büyük ve basit hataların affedilmeyeceği bir maç" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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