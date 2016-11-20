Anahtar sizde!
Riekerink, “Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Sizden farkınızı ortaya koymanızı bekliyorum” dedi.
Riekerink, toplantıda kaybedilen son Başakşehir maçında yapılan hataların üzerinden son kez geçerken, "Büyük takımlar büyük maçlarda belli olur. Bu tip maçlarda basit hatalar önemli kayıplara neden olabilir. Fenerbahçe maçı da büyük ve basit hataların affedilmeyeceği bir maç" ifadelerini kullandı.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:32
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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