Zirvedeki isim Tolga Ciğerci
Sezon başında geldiği G.Saray'da performansıyla öne çıkan Tolga Ciğerci, ilk 10 haftaya damga vurdu. Bir maçta forma giymemesine rağmen 719 isabetli pas ile bu alanda Süper Lig'in en iyisi olan yıldız futbolcu, 46 kez de rakiplerinden top çalmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, 9 lig maçındaki 24 şutunun ise 4'ünde isabet sağladı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:15
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