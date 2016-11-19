 Zirvedeki isim Tolga Ciğerci – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Zirvedeki isim

    Zirvedeki isim Tolga Ciğerci
    Sezon başında geldiği 'da performansıyla öne çıkan , ilk 10 haftaya damga vurdu. Bir maçta forma giymemesine rağmen 719 isabetli pas ile bu alanda 'in en iyisi olan yıldız futbolcu, 46 kez de rakiplerinden top çalmayı başardı. 24 yaşındaki futbolcu, 9 lig maçındaki 24 şutunun ise 4'ünde isabet sağladı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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