 Yönetimden çıkarma – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Yönetimden çıkarma

    Yönetimden çıkarma
    derbisi öncesi Yönetimi harekete geçti. Başkan ve kurmayları, takımın bugün yapacağı idman öncesi tesislere çıkarma yapacak. Özbek ve yöneticiler, antrenmanın ardından futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Ayrıca Özbek'in, bu yemekte galibiyet primini de açıklaması bekleniyor.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:18
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