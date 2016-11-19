Yönetimden çıkarma
F.Bahçe derbisi öncesi G.Saray Yönetimi harekete geçti. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, takımın bugün yapacağı idman öncesi tesislere çıkarma yapacak. Özbek ve yöneticiler, antrenmanın ardından futbolcularla yemekte bir araya gelecek. Ayrıca Özbek'in, bu yemekte galibiyet primini de açıklaması bekleniyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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