''Seriye son vereceğiz''
Aslan’ın hocası, takımda F.Bahçe karşısında 17 senedir deplasmanda kazanamamanın hırsını hissettiğini belirterek, “Bu seriyi bitirmek için elimizden geleni yapıp, sonlandıracağız” dedi.
G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisi öncesi Florya'da düzenlediği basın toplantısında, 'Tek senaryomuz var; kazanmak' dedi. Hollandalı hoca, konuştuğu tüm G.Saraylılar'da 17 yıldır kazanamamanın açlığını hissettiğini belirterek, "Bu maçla ilgili takımda pozitif bir hırs ve tansiyon var. Bu seriyi bitirmek için elimizden geleni yapıp, sonlandıracağız. Oraya gidip kazanmak istiyoruz. Başka senaryo yok. Oyuncuların da bu hırsı göstereceğinden eminim" diye konuştu.
DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞTIK
Galibiyet için kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini vurgulayan Riekerink sözlerini şöyle sürdürdü: "Advocaat'ı tanıyorum. Maçları analiz ettik. Eksiklerini biliyoruz. Eksik oyuncuları var ama oyunları aynı olacaktır. Dersimize iyi çalıştık. Yarın bunu sahaya yansıtacağız. Galibiyeti bize getirecek kilit nokta sezon başından beri oynadığımızı oynamak, F.Bahçe ile oynuyoruz diye mantalitemizi değiştirmemek."
O MAÇLAR ADİL DEĞİLDİ
Riekerink, Trabzonspor ve Başakşehir karşısında aldıkları yenilgilerin adil olmadığını da belirtip, ekledi: "Son iki maçtaki sonuçlar adil sonuçlar değildi. Maçı domine ettilk. Çok kolay kazanabilirdik. Göreve ilk geldiğimde alınan puan kayıplarında iyi oynamamıştık. Fakat son iki puan kaybı kötü oyun nedeniyle değildi."
POST İÇİN ÖNCE AYIYI VURMALISINIZ
Riekerink, Fenerbahçe'yi bu kez yenecekleri ve kendisinin heykelinin dikileceği yorumları konusunda, "Bu beklenti için teşekkür ediyorum. Ancak Hollanda'da bir söz vardır; ayının postunu ayıyı vurmadan satamazsınız. Önce çıkıp maçı kazanmalıyız" derken, Greame Souness gibi bayrak dikmeyeceğini, kendisinin stilinin farklı olduğunu dile getirdi.
DERBİDE TEK YENİLGİ
Riekerink, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 5 derbinin sadece 1'ini kaybetti. Beşiktaş'a geçen sezon ligde sahasında 1-0 yenilen Hollandalı çalıştırıcı, diğer 4 derbide Fenerbahçe'yi kupa finalinde 1-0 devirirken, ligde 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ı bu sezon TFF Süper Kupa maçında penaltılarla yenip, Vodafone Arena'daki lig maçından 2-2 beraberlikle döndü.
KAMP OTELDE
Sarı-kırmızılı takım, İstanbul trafiğini göz önünde bulundurarak Fenerbahçe maçı için Florya yerine başkan Dursun Özbek'e ait Gayrettepe'deki Point Otel'de kampa girecek. Yarın Kadıköy'e daha kısa sürede gitmek için böyle bir karar alındı.
Savaş ÇORLU
DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞTIK
Galibiyet için kendi oyunlarını oynamaları gerektiğini vurgulayan Riekerink sözlerini şöyle sürdürdü: "Advocaat'ı tanıyorum. Maçları analiz ettik. Eksiklerini biliyoruz. Eksik oyuncuları var ama oyunları aynı olacaktır. Dersimize iyi çalıştık. Yarın bunu sahaya yansıtacağız. Galibiyeti bize getirecek kilit nokta sezon başından beri oynadığımızı oynamak, F.Bahçe ile oynuyoruz diye mantalitemizi değiştirmemek."
O MAÇLAR ADİL DEĞİLDİ
Riekerink, Trabzonspor ve Başakşehir karşısında aldıkları yenilgilerin adil olmadığını da belirtip, ekledi: "Son iki maçtaki sonuçlar adil sonuçlar değildi. Maçı domine ettilk. Çok kolay kazanabilirdik. Göreve ilk geldiğimde alınan puan kayıplarında iyi oynamamıştık. Fakat son iki puan kaybı kötü oyun nedeniyle değildi."
POST İÇİN ÖNCE AYIYI VURMALISINIZ
Riekerink, Fenerbahçe'yi bu kez yenecekleri ve kendisinin heykelinin dikileceği yorumları konusunda, "Bu beklenti için teşekkür ediyorum. Ancak Hollanda'da bir söz vardır; ayının postunu ayıyı vurmadan satamazsınız. Önce çıkıp maçı kazanmalıyız" derken, Greame Souness gibi bayrak dikmeyeceğini, kendisinin stilinin farklı olduğunu dile getirdi.
DERBİDE TEK YENİLGİ
Riekerink, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 5 derbinin sadece 1'ini kaybetti. Beşiktaş'a geçen sezon ligde sahasında 1-0 yenilen Hollandalı çalıştırıcı, diğer 4 derbide Fenerbahçe'yi kupa finalinde 1-0 devirirken, ligde 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ı bu sezon TFF Süper Kupa maçında penaltılarla yenip, Vodafone Arena'daki lig maçından 2-2 beraberlikle döndü.
KAMP OTELDE
Sarı-kırmızılı takım, İstanbul trafiğini göz önünde bulundurarak Fenerbahçe maçı için Florya yerine başkan Dursun Özbek'e ait Gayrettepe'deki Point Otel'de kampa girecek. Yarın Kadıköy'e daha kısa sürede gitmek için böyle bir karar alındı.
Savaş ÇORLU
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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