Serdar kesecek, Balta kuracak
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
- Aslan’da Podolski şoku!
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Ohh be dualarım kabul oldu. İnşallah podolski yerine yasin oynar diyordum :))
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 2
Yorum
1905GS Bir Galatasaraylı olarak Helal olsun diyorum. Bu tür söylemler Alex'in değerinden hiçbirşey kaybettirmez aksine daha da yüceltir. Tekrar helal olsun evet Hagi dahada büyüktü. Büyük demek istemiyorum mayası tuttu diyelim. Belki Alex ve Hagi ikiside fenerde oynasaydı Alex Hagiden daha iyi işler yapabilirdi. Ama Alexin fenerde yaptıkları ile Haginin Galatasarayda yaptıkları kıyaslanamaz Açık ara Hagi derim.
- Leipzig liderliğe kuruldu!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ALMANYANIN LEICESTERI
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