 Serdar kesecek, Balta kuracak – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Serdar kesecek, Balta kuracak

    Serdar kesecek, Balta kuracak
    Savunmanın göbeğinde de revizyon olacak. bu bölgede yarın 'nun yerine 'e görev verecek. Bu değişikliğin nedeni ise Serdar'ın Chedjou'ya oranla hava toplarında daha etkili olması. 'nin kenarlardan ceza sahasına yapacağı yüksek ortalarda Serdar uzun boyuyla paratoner görevi üstlenecek. Serdar'ın stoperdeki partneri olacak. Riekerink, Hakan Balta'yı tecrübesi ve geriden topu oyuna iyi sokması nedeniyle tercih edecek.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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