Prandelli: Dava sürüyor
Valencia'nın hocası Cesare Prandelli, Galatasaray ile olan davasının sürdüğünü açıkladı. Sarı- kırmızılılardan ayrıldıktan sonra uzun süre takım bulamayan İtalyan çalıştırıcı "Beni takımın başına getiren başkan ayrıldı. Yenisi de kovdu. Mahkeme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
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