 Prandelli: Dava sürüyor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Prandelli: Dava sürüyor

    Prandelli: Dava sürüyor
    'nın hocası , ile olan davasının sürdüğünü açıkladı. Sarı- kırmızılılardan ayrıldıktan sonra uzun süre takım bulamayan İtalyan çalıştırıcı "Beni takımın başına getiren başkan ayrıldı. Yenisi de kovdu. Mahkeme süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
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