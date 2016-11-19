 Koray Günter evlendi – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    evlendi

    Koray Günter evlendi
    Sezon başı hazırlık kampında Thun ile oynanan maçta sağ diz çapraz bağları kopan ve uzun süredir sahalardan uzak olan dünya evine girdi. Gurbetçi oyuncu nişanlısı ile evlendi. Koray yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:34
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