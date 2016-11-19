Koray Günter evlendi
Sezon başı hazırlık kampında Thun ile oynanan maçta sağ diz çapraz bağları kopan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Koray Günter dünya evine girdi. Gurbetçi oyuncu nişanlısı Betty Taube ile evlendi. Koray yeniden sahalara dönmek için gün sayıyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:34
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