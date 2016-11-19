Galatasaray, Daçka'yı devirdi!
Galatasaray Odeabank, hafta başında son şampiyon CSKA Moskova’yı mağlup eden Darüşşafaka Doğuş’u yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Galatasaray Odeabank, evinde Darüşşafaka Doğuş'u mağlup etti. Baştan sonra müthiş bir heyecana sahne olan maçın özellikle son bölümleri nefesleri kesti. Sarı kırmızılı- takımda 22 sayı 8 ribauntla oynayan Tibor Pleiss, maçın en skorer ismi olurken, 17 sayı 6 ribauntla kaydeden Emir Preldzic galibiyetin mimarlarından oldu.
DARÜŞŞAFAKA 3. KEZ MAĞLUP
Darüşşafaka Doğuş'ta ise Will Clyburn'un 20, James Anderson'ın 15 ve Scottie Wilbekin'in 14 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 2. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Doğuş 3. yenilgisini aldı. Bu arada, Galatasaraylı futbolcu Nigel de Jong da karşılaşmayı salonda takip etti.
'AVRUPA LİGİ'NDE BİZ DE VARIZ'
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Darüşşafaka maçının ardından "Bu bir galibiyetten daha fazla. Galatasaray'ın hiçbir zaman geri adım atmayacağını gösterdik. Diğer bir mesaj da, basketbolun bir takım oyunu olduğu. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi'nde biz de varız" dedi. Ataman, kadro dışı bırakılan Dentmon'un dönebileceğini, Russ Smith'i ise affetmeyeceklerini söyledi.
DAVİD BLATT: İYİ OYNAMADIK
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt ise, galibiyetten dolayı Galatasaray Odeabank'ı tebrik etti. Blatt, "İyi basketbol oynadılar, biz oynayamadık. Kaybetmemizin en önemli sebebi de bu. Çok fazla basit hata yaptık ve bunları da potamızda sayı olarak bulduk. Hiçbir bahanemiz yok, iyi oynamadık" dedi
DARÜŞŞAFAKA 3. KEZ MAĞLUP
Darüşşafaka Doğuş'ta ise Will Clyburn'un 20, James Anderson'ın 15 ve Scottie Wilbekin'in 14 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Bu sonuçla Galatasaray Odeabank 2. galibiyetini alırken, Darüşşafaka Doğuş 3. yenilgisini aldı. Bu arada, Galatasaraylı futbolcu Nigel de Jong da karşılaşmayı salonda takip etti.
'AVRUPA LİGİ'NDE BİZ DE VARIZ'
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Darüşşafaka maçının ardından "Bu bir galibiyetten daha fazla. Galatasaray'ın hiçbir zaman geri adım atmayacağını gösterdik. Diğer bir mesaj da, basketbolun bir takım oyunu olduğu. Çok iyi bir maç oynadık. Avrupa Ligi'nde biz de varız" dedi. Ataman, kadro dışı bırakılan Dentmon'un dönebileceğini, Russ Smith'i ise affetmeyeceklerini söyledi.
DAVİD BLATT: İYİ OYNAMADIK
Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt ise, galibiyetten dolayı Galatasaray Odeabank'ı tebrik etti. Blatt, "İyi basketbol oynadılar, biz oynayamadık. Kaybetmemizin en önemli sebebi de bu. Çok fazla basit hata yaptık ve bunları da potamızda sayı olarak bulduk. Hiçbir bahanemiz yok, iyi oynamadık" dedi
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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