 Cimbom çalıştı Muslera dinlendirildi – Fotomaç – 19 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cimbom çalıştı Muslera dinlendirildi

    Cimbom çalıştı Muslera dinlendirildi
    Derbinin hazırlıklarını sürdüren dün iki eksikle çalıştı. Uruguay Milli Takımı'ndan dün dönen kaleci dinlendirilirken, ise bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkmadı. 'da teknik direktör 'in gözetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, 11'e 11 çift kale maçla günü tamamladı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom çalıştı Muslera dinlendirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.