Cimbom çalıştı Muslera dinlendirildi
Derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray dün iki eksikle çalıştı. Uruguay Milli Takımı'ndan dün dönen kaleci Fernando Muslera dinlendirilirken, Lukas Podolski ise bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana çıkmadı. Florya'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, 11'e 11 çift kale maçla günü tamamladı.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:20
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