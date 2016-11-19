 ‘Bu defa farklı olur – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    ‘Bu defa farklı olur

    ‘Bu defa farklı olur
    Aslan'ın eski oyuncusu Engin Baytar, F.Bahçe derbisiyle ilgili konuştu. Kariyerine BB Erzurum'da devam eden Baytar "Oynarken bile bu kadar inanmıyordum. Bu kez farklı olacak. Derbiyi Galatasaray kazanacak. İnancım çok yüksek" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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