‘Bu defa farklı olur

Aslan'ın eski oyuncusu Engin Baytar, F.Bahçe derbisiyle ilgili konuştu. Kariyerine BB Erzurum'da devam eden Baytar "Oynarken bile bu kadar inanmıyordum. Bu kez farklı olacak. Derbiyi Galatasaray kazanacak. İnancım çok yüksek" dedi.