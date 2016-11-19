Bruma’ya her yer Arena
Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında hücumdaki en büyük kozu olan Armindo Bruma, deplasmanlarda daha iyi oynuyor. Portekizli yıldız, Süper Lig'de bu sezon attığı 4 golü de (1'i Beşiktaş'a) rakip sahalarda kaydetti. Süper Lig'in deplasmanda en golcü oyuncusu olan ve Cimbom'un dış sahada bulduğu 8 golün 6 tanesine (4 gol, 2 asist) katkı yapan Armindo Bruma'nın yeni hedefi Kadıköy'de Fenerbahçe filelerini de havalandırmak.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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