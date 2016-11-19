 Bruma’ya her yer Arena – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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HEPSİ
    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Bruma’ya her yer Arena

    Bruma’ya her yer Arena
    'ın karşısında hücumdaki en büyük kozu olan , deplasmanlarda daha iyi oynuyor. Portekizli yıldız, Süper Lig'de bu sezon attığı 4 golü de (1'i Beşiktaş'a) rakip sahalarda kaydetti. Süper Lig'in deplasmanda en golcü oyuncusu olan ve Cimbom'un dış sahada bulduğu 8 golün 6 tanesine (4 gol, 2 asist) katkı yapan Armindo Bruma'nın yeni hedefi Kadıköy'de Fenerbahçe filelerini de havalandırmak.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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