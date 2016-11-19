Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Wesley Sneijder, Kadıköy'e beraberlik için değil kazanmaya gideceklerini söyledi.
Riekerink ile basının karşısına çıkan Hollandalı yıldız, 17 yıldır kazanamamaları için 'Her şeyin bir ilki vardır' derken, "Güvenimiz üst düzeyde ve hazırız. Beraberliği kesinlikle kabul etmiyorum. Galibiyet için gideceğiz. Taraftarımız bizimle beraber olacak.
Onların verdiği güçle kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel'e de mesaj gönderen Sneijder, şöyle konuştu: "Volkan'ı iyi tanıyorum, gollerim var ama bu maç farklı. Benim gol atmam değil, takımın kazanması önemli. Lens arkadaşım, oynamayacağı için mutluyum. Milan-İnter derbisinde forma giydim, El Clasico ise başka boyut ama F.Bahçe-G.Saray kesinlikle oynadığım en büyük derbi."
Onların verdiği güçle kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel'e de mesaj gönderen Sneijder, şöyle konuştu: "Volkan'ı iyi tanıyorum, gollerim var ama bu maç farklı. Benim gol atmam değil, takımın kazanması önemli. Lens arkadaşım, oynamayacağı için mutluyum. Milan-İnter derbisinde forma giydim, El Clasico ise başka boyut ama F.Bahçe-G.Saray kesinlikle oynadığım en büyük derbi."
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
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zaza allah bilir üstüne para vermişlerdir
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bjk Evet hakemleri 20 yıllığına kiraladık gidin belgesel izleyin moraliniz bozulmasın.
- Kazım: F.Bahçe tanınmıyor!
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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