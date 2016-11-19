 Beraberliği kesinlikle istemiyorum – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Beraberliği kesinlikle istemiyorum

    Beraberliği kesinlikle istemiyorum

    , Kadıköy'e beraberlik için değil kazanmaya gideceklerini söyledi.

    ile basının karşısına çıkan Hollandalı yıldız, 17 yıldır kazanamamaları için 'Her şeyin bir ilki vardır' derken, "Güvenimiz üst düzeyde ve hazırız. Beraberliği kesinlikle kabul etmiyorum. Galibiyet için gideceğiz. Taraftarımız bizimle beraber olacak.

    Onların verdiği güçle kazanmak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. Volkan Demirel'e de mesaj gönderen Sneijder, şöyle konuştu: "Volkan'ı iyi tanıyorum, gollerim var ama bu maç farklı. Benim gol atmam değil, takımın kazanması önemli. Lens arkadaşım, oynamayacağı için mutluyum. Milan-İnter derbisinde forma giydim, El Clasico ise başka boyut ama F.Bahçe-G.Saray kesinlikle oynadığım en büyük derbi."
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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