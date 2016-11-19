Aslan’da Podolski şoku!
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Alman yıldız dünkü idmana çıkmazken şiddetli karın ağrısı nedeniyle tedavi altına alındı. Serum verilen golcü futbolcunun derbide oynayıp oynamayacağı bugün netlik kazanacak.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Podolski şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Alman yıldızı takımın dün yaptığı idmana bağırsak enfeksiyonu nedeniyle katılmazken, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle tesislerde tedavi altına alındı. Sağlık ekibi tarafından serum tedavisi uygulanan Podolski'nin kontrol altında tutulacağı ve aşırı sıvı kaybetmemesi için çalışıldığı öğrenildi. Podolski'nin bu akşam yapılacak idmana çıkması halinde derbide oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak. Bu arada hafta içinde yapılan idmanların büyük bölümünde as takımın forvetinde Podolski'nin görev yaptığı bildirildi.
Riekerink'in Kadıköy'de yarın sahaya; kalede Muslera, savunmada Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, orta sahanın ortasında Selcuk İnan ile Tolga Ciğerci önlerinde Sneijder kanatlarda Bruma ve Sinan Gümüş ile çıkması bekleniyor. Forvet ise Podolski'nin durumuna göre netlik kazanacak.
RİEKERİNK BEKLEMEYE GEÇTİ
Podolski'nin rahatsızlığı nedeniyle Riekerink beklemeye geçti. Alman yıldız iyileşemezse forma yine Eren'in.
Riekerink'in Kadıköy'de yarın sahaya; kalede Muslera, savunmada Sabri, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, orta sahanın ortasında Selcuk İnan ile Tolga Ciğerci önlerinde Sneijder kanatlarda Bruma ve Sinan Gümüş ile çıkması bekleniyor. Forvet ise Podolski'nin durumuna göre netlik kazanacak.
RİEKERİNK BEKLEMEYE GEÇTİ
Podolski'nin rahatsızlığı nedeniyle Riekerink beklemeye geçti. Alman yıldız iyileşemezse forma yine Eren'in.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:43
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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