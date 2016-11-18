 Transfer müjdesi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Transfer müjdesi

    Transfer müjdesi
    Başkan , devre arasında takıma takviye yapacaklarını ifade etti. Teknik heyet ile bu konuda sürekli görüş alış verişi halinde olduklarını belirten Özbek, "Teknik heyet bize bu konuda sık sık rapor yazıyor. Bütçemize uygun oyuncular bulursak ocakta transfer yapacağız" dedi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:40
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