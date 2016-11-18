Transfer müjdesi
Başkan Dursun Özbek, devre arasında takıma takviye yapacaklarını ifade etti. Teknik heyet ile bu konuda sürekli görüş alış verişi halinde olduklarını belirten Özbek, "Teknik heyet bize bu konuda sık sık rapor yazıyor. Bütçemize uygun oyuncular bulursak ocakta transfer yapacağız" dedi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Transfer müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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